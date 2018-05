Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Popular (PP, conservator), la putere in Spania, a fost condamnat pentru imbogatire ilegala intr-un vast proces de coruptie in care 29 de acuzati, intre care si fosti oficiali ai PP, au fost condamnati in total la 351 de ani de inchisoare, a anuntat joi instanta de judecata, relateaza AFP.Partidul…

- Justitia ucraineana l-a condamnat luni, la sase ani de inchisoare, pe francezul Gregoire Moutaux, arestat in posesia unui adevarat aresenal de razboi si acuzat ca pregatea atentate in timpul Campionatului European de Fotbal Euro-2016 in Franta, relateaza AFP.

- O instanta din orasul Tianjin l-a condamnat marti la inchisoare pe viata pe Sun Zhengcai, ex-ministru chinez al Agriculturii si fost secretar general al Partidului Comunist in provincia Chongqing, pentru luare de mita in valoare de 170 de milioane de yuani (22 milioane de euro).

- Singurul suspect supraviețuitor al atentatelor din Paris, din martie 2015, Salah Abdeslam, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare de un tribunal din Belgia, informeaza HotNews.ro, citand BBC. Tribunalul l-a gasit vinovat pentru terorism și tentativa de omor. ...

- Ilie Carabulea, afla vineri daca va fi eliberat condiționat. Omul de afaceri este condamnat la 5 ani de inchisoare pentru savarsirea unor fapte de coruptie. Judecatoria Aiud urmeaza sa se pronunte vineri in dosarul privind cererea de liberare conditionata formulata de omul de afaceri Ilie Carabulea,…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, care are de ispasit o pedeapsa de 12 ani si o luna de închisoare pentru coruptie, s-a predat Politiei, scrie Reuters. Lula a fost dus de politie în orasul sudic Curitiba, unde a fost judecat si condamnat la sfârsitul…

- Park, prima femeie aleasa presedinte in Coreea de Sud si care a fost destituita si arestata in martie 2017, a fost gasita vinovata in 16 capete de acuzare, printre care coruptie, abuz de putere, mita si dezvaluirea de secrete de stat. Park a fost amendata si cu 18 miliarde de woni.Procurorii…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva va fi incarcerat pe durata judecarii recursului dosarului in care a fost gasit vinovat de coruptie, fiind condamnat la 12 ani de inchisoare, a decis, joi, Curtea Suprema din Brazilia, informeaza site-ul postului BBC News.