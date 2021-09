Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea copiilor are au implinit doi ani a inceput luni, in Cuba, prima țara care imunizeaza anti-COVID copii din acesta categorie de varsta. Serurile administrate sunt Abdala și Soberana, vaccinuri dezvoltate pe plan local care nu au omologarea Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), relateaza…

- China a estimat marti ca retragerea armatei americane din Afganistan va permite acestei tari sa deschida "o noua pagina" dupa 20 de ani de ocupatie straina, criticata dur in ultimele zile de Beijing, informeaza France Presse. Autoritatile chineze condamna plecarea precipitata a Statelor Unite…

- Autoritațile din orașul chinez Wuhan, cu 11 milioane de locuitori, au anunțat ca vor incepe sa testeze intreaga populație, dupa ce au fost inregistrate 7 cazuri cu coronavirus, primele infectari din zona orașului dupa mai mult de un an, potrivit BBC . Wuhan este cunoscut drept locul unde coronavirusul…

- Unele autoritați locale din China vor incepe interzicerea accesului in școli, spitale, supermarketuri, mijloace de transport in comun și alte locuri publice pentru persoanele care nu s-au vaccinat anti-Covid, relateaza Insider . Masura este așteptata sa intre in vigoare de la sfarșitul lunii iulie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, anunta ca aproape 300 de localnici din judetul Alba au fost evacuati din calea viiturilor care au lovit mai multe localitati, iar peste 120 de case si doua drumuri nationale au fost avariate. Autoritatile precizeaza ca nu sunt victime si ca Guvernul va sprijini…

- Autoritatile si institutiile publice vor avea o mini-vacanta in perioada 27-31 august. Guvernul a aprobat astazi transferul zilei lucratoare de 30 august pentru data de 21 august, zi de sambata, transmite IPN.

- Guvernul ceh a cerut o despagubire in valoare de 39 de milioane de euro Rusiei, pe care o acuza ca se afla in spatele celor doua explozii produse in 2014 la depozite de munitii ale armatei cehe si care s-au soldat cu decesul a doua persoane, relateaza agentia EFE. ''Federatiei…

- "In urma comunicarii oficiale din data de 17 iunie, prin care Mouzenidis Travel Greece anunta decizia de suspendare temporara a activitatii, s-a conturat ipoteza ca agentia de turism elena a intrat in insolventa."In acest sens, pentru a indentifica situatia reala, cu scopul de a veni in sprijinul romanilor…