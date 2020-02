Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 ianuarie 2020, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de 3 barbați, doi de 27 și unul de 43 de ani, toți din municipiul Sebeș, care sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.…

- Polițiștii din Sebeș i-au reținut pe doi barbați din oraș care sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei doi au provocat un scandal, intr-un bar și s-au manifestat violent. La data de 11 decembrie 2019, polițiștii din Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24…

- Un numar de sapte barbati cu varste cuprinse intre 17 si 45 de ani au fost retinuti pentru 24 de ore in urma unor perchezitii efectuate in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, la persoane implicate in tulburarea ordinii si linistii publice, in locuintele si autoturismele lor fiind gasite bate,…

- Un barbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice La data de 19 noiembrie 2019, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața…

- Vineri, 15 noiembrie 2019, in jurul orei 07.00, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre reprezentantul unui local public din oraș, cu privire la faptul ca un barbat a distrus mai multe sticle și mese aflate pe terasa localului. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au constatat ca un…