Scandal cu spălare de bani: Cui i-au confiscat anchetatorii ouăle Un miliardar apropiat al lui Vladimir Putin face subiectul unui scandal de spalare de bani in Occident. Aproximativ 250 de polițiști au percheziționat recent 24 proprietați din Germania ale oligarhului rus Alișer Usmanov in legatura cu presupusele incalcari ale sancțiunilor și regulilor de spalare a banilor. Deși ar fi trait in Bavaria in acesti ultimi ani, in prezent acesta nu se afla nici in Germania, nici in Rusia, iar anchetatorii suspecteaza ca ar fi in Uzbekistan, tara sa natala, conform publicatiei germane Spiegel. In urma descinderilor, intr-una dintre vilele lui Alișer Usmanov, din Tegernsee,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Politia germana l-a cautat pe oligarhul lui Putin, Alisher Usmanov, la ouale Faberge si i-a gasit patru. Potrivit Der Spiegel, mai multe vile din Germania ale lui Usmanov, un apropiat al liderului de la Kremlin, au fost perchezitionate. Oligarhul este cercetat de autoritatile de la Berlin pentru spalare…

- Aproximativ 250 de ofițeri de poliție au percheziționat , miercuri, 24 de proprietați din Germania, legate de oligarhul rus Alișer Usmanov , un apropiat al președintelui Vladimir Putin, in legatura cu presupusele incalcari ale sancțiunilor și regulilor de spalare a banilor. Este vorba despre proprietați…

- Este considerat unul dintre cei mai bogați ruși și un prieten al lui Putin: Alisher Usmanov. Potrivit informațiilor SPIEGEL, anchetatorii percheziționeaza 24 de proprietați din 4 state, inclusiv Bavaria, ale miliardarului Alisher Usmanov. Una dintre vilele vizate este cea de pe malul lacului Tegernsee,…

- Este considerat unul dintre cei mai bogați ruși și un prieten al lui Putin: Potrivit informațiilor SPIEGEL, anchetatorii cauta vilele miliardarului Alisher Usmanov de pe lacul Tegernsee. Este vorba despre evaziune fiscala și spalare de bani. Spiegel reports that the villa of #Putin's oligarch Alisher…

