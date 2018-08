Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inchis, vineri, accesul de pe DN7 si in al doilea mare cartier rezidential de la marginea municipiului Arad – Europa, cu aproximativ 400 de locuitori -, dupa ce joi a luat aceeasi masura in cartierul Via Carmina, care are 600 de…

- Masura extrema in cea mai mare comuna din Arad, Vladimirescu, aflata langa municipiu. Principala cale de acces din DN7 intr-un mare cartier rezidential privat, care are 600 de locuitori, a fost inchisa, joi, de catre Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara pe motiv ca accesul la cartierul…

- Ministerul Transporturilor si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere sunt criticate de catre reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura pentru amanarea nejustificata a deschiderii circulatiei pe lorutile 3 si 4 ale

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca directorul General al CNAIR, Narcis Neaga, a dispus infiintarea de urgenta a unei celule de criza care sa monitorizeze permanent situatia de la kilometrul 22 al Autostrazii Soarelui (A2). Decizia a fost luata…

- In urma hotararilor instanțelor de judecata, licitațiile pentru proiectarea și execuția tronsoanelor 3 și 4 ale Drumului Expres Craiova-Pitești sunt foarte aproape de anulare. Noutatea este ca, probabil, aceeași soarta o va avea și tronsonul 1, susțin reprezentanții Asociatiei Pro Infrastructura (API).…