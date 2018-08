Scandal cu plângeri penale în interiorul PNL: „PNL nu e proprietate privată” „Voi inainta o plangere penala impotriva domnilor Ludovic Orban, George Ionescu si Dinu Gindu pentru fraudarea si falsificarea rezultatului votului din data de 11 martie din Consiliul National, privind desemnarea candidatului partidului pentru functia de premier", a declarat Viorel Catarama, pentru Mediafax. La vremea respectiva, prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, acuza ca, intre rezultatele din procesul verbal si cele anuntate, se constata ca au fost transferate catre Ludovic Orban un numar de 100 de voturi. In luna martie, PNL decis, in sedinta de Consiliu, nominalizarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, face urmatoarele precizari: „Am luat act, la revenirea din concediul legal…

- Daca „romanii de pretutindeni” reconsidera cifra, se mai poate discuta... Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea,…

- Vasile Blaga se intalnește cu foștii colaboratori din PDL, in Modrogan. Intalnirea are loc in contextul unor tensiuni in interiorul Partidului Național Liberal dar și a pregatirii pentru alegerile europarlamentare din 2019. Conducerea extinsa a PNL urmeaza sa se reuneasca in luna august, pentru a stabili…

- Senatorul liberal Viorel Badea a anuntat ca fostii democrat-liberali vor avea o sedinta de consultari, miercuri, cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului. "Este o sedinta de consultari. Domnul Vasile Blaga este unul din fostii lideri ai partidului, a fost si copresedinte…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, marti, la finalul sedintei Biroului Executiv ca Partidul National Liberal va incepe demararea procedurii de sesizare a Comisiei de la Venetia privind propunerile de modificari aduse Codului penal, transmite Mediafax.

- Senatorul PNL Florin Cițu spune ca Guvernul a informat deja Comisia Europeana de intenția de a face opțional Pilonul II de pensii, in contextul unei discuții despre creșterea deficitului structural. “În perioada 10-11 Aprilie au fost discuții cu reprezentanții CE despre faptul…

- Comisia economica a intocmit saptamana trecuta un raport de admitere proiectului de adoptare a ordonantei in forma care a trecut de Camera Deputatilor, for care a inclus in actul normativ mai multe puncte din cererea de reexaminare inaintata de seful statului, cu exceptia celui prin care se solicita…

- Votul romanilor este sfant, nu trebuie rasturnat prin plangeri penale, a declarat luni vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, primar general al Capitalei. Reactia acesteia vine in contextul demersului presedintelui Comisiei economice din Senat, Florin Citu, care a anuntat luni ca va depune plangere penala…