Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt si doua asistente sefe din cadrul institutiei au fost pusi sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, sub acuzatiile de luare de mita in forma continuata si complicitate la luare de mita. Potrivit DNA, in perioada 2 –…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 19 mai 2022, a inculpatilor: MORENCIU DAN DORIN, manager general interimar al Serviciului de Ambulanta Judetean S.J.A.…

- Descinderile procurorilor anticorupție Bacau de ieri, desfașurate la Serviciul de Ambulanța Neamț, despre care am scris aici , sunt confirmate Livia Saplacan, purtatorul de cuvant al instituției și sunt legate de suspiciuni in legatura cu modul de derulare a unor examene și concursuri din luna mai 2022.…

- Anunțul ministrului belgian al Justiției de a interzice sponsorizarile companiilor de jocuri și pariuri a determinat lumea fotbalului din aceasta țara sa reacționeze. „Aceasta propunere, fara consultare, reduce cu peste 12% veniturile din sponsorizari, intr-un moment in care cluburile noastre au pierdut…

- Jandarmii au spart petrecerea data de doi tineri din Cugir. Ce amenzi au primit pentru ca și-au deranjat vecinii Doi tineri din Cugir au fost amendați de jandarmi dupa ce au provocat un scandal, intr-un bloc situat pe strada Mureșului din oraș. Mai exact, potrivit reprezentaților Inspectoratului de…

- "Eu ma bucur ca avem parteneri profesioniști. La nivelul DSU este dl dr. Arafat, care cu asta s-a ocupat in ultimii 30 de ani, dar in mod evident discutam despre o activitate medicala, iar reponsabilitatea atat in fața profesioniștilor din sanatate, cat și in fața opiniei publice este a MS.Sunt partenerii…

- Procurorii anticorupție au expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a doi ofițeri din cadrul Serviciului de Patrulare Hincești. Aceștia sint acuzați de corupere pasiva, manifestata prin extorcare de bunuri ce nu li se cuvin. Potrivit circumstanțelor cazului, cei doi ofițeri, in ianuarie…

- In cursul acestei dimineți, polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 5 percheziții, la persoane banuite ca ar fi incasat, nejustificat, fonduri de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, in baza unor angajari fictive de personal. La data de…