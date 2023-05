Stiri pe aceeasi tema

- Val de incidente la Parlament, miercuri, 10 mai! Ludovic Orban a fost agresat și scuipat de manifestanți ai AUR. Fostul premier nu a putut intra pe la Camera Deputaților, din cauza masurilor de securitate luate ca urmare a faptului ca un reprezentat AUR a fost gasit cu gloanțe letale asupra sa. Ludovic…

- Imagini incredibile care au iesit la iveala abia acum cu Gigi Becali. S-a aflat ce a putut sa faca patronul celor de la FCSB. Latifundiarul din Pipera cere ajutor in lupta pentru titlu in Superliga. CITESTE SI EXCLUSIV INTERVIU | Șefului Cancelariei Prim-ministrului dezvaluie semnificațiile unui…

- Deputatul AUR Ringo Damureanu a declarat, miercuri, ca va fi depusa o sesizare impotriva deputatului PSD Adrian Solomon, presedintele Comisiei pentru munca, pe care l-a acuzat de „agresiuni verbale, injuraturi, jigniri”. „Este inadmisibil sa vedem huliganismul celor de la PSD, coborat chiar aici in…

- Incoronarea regelui Charles al III-lea va relua numeroase traditii care dateaza din secolul al X-lea. Daca anumite elemente sunt imuabile, noul suveran nu si-a ascuns, insa, dorinta de modernizare a ceremoniei relateaza AFP.Iata ce se cunoaste referitor la planurile de incoronare a regelui Charles al…

- Scandal in Parlament! Parlamentarii AUR, in frunte cu George Simion, au cerut marți demisia vicepreședintelui ASF, Cristian Roșu, dupa falimentul Euroins.Cristian Roșu le-a raspuns ca iși va da demisia „in curand”, și anume in noiembrie cand ii va expira mandatul la ASF. Anunțul nu i-a mulțumit pe…

- Andi Grosaru, deputat care reprezinta minoritatea italienilor din Romania, și-a anunțat candidatura la alegerile din 2024, de la tribuna Parlamentului. Grosaru este la al doilea mandat in legislativ.

- Cu toate acestea și alți angajați abatorului susțin ca lucreaza in condiții mizere și trebuie sa iși asigure echipamentele din banii lor. Mai mult, conducerea știe ca sunt pisici care intra in abator și mananca, insa nu se iau masuri, acuza angajații. Un angajat al abatorului a publicat online o serie…