- Un barbat a fost impuscat in localitatea ilfoveana Cernica. In zona a fost trimis un elicopter SMURD Politistii din Ilfov au fost sesizati, marti, cu privire la un scandal din localitatea ilfoveana Cernica, un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani fiind impuscat. La fata locului a fost trimis un…

- Un barbat in varsta de 50 de ani are arsuri de gradul II și III pe 60% suprafața corpului, dupa ce locuința sa de pe strada Gura Lotrului a explodat marți, informeaza ISU București-Ilfov. La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și unul de descarcerare.Trei…

- Urmarire ca-n filme in judetul Giurgiu. Politistii au descarcat o arma pentru a prinde un barbat care furase o masina. Desi avea o roata ciuruita de gloante, soferul a continuat sa fuga de oamenii legii mai mult de 20 de kilometri. In cele din urma a fost prins, scroe digi24.

- Un minor din Reciu, care se deplasa pe bicicleta a fost ranit, vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut, pe strada. Accidentul s-a produs in zona Reciu, la intrare in Sebeș dinspre Calnic. Pentru acordarea primului ajutor medical a intervenit un echipaj SMURD din Sebeș. ”Un minor de 10 ani, din Reciu, primește…

- Un barbat din Galati a fost retinut dupa ce a atacat cu un cutit doi politisti si un asistent medical SMURD.Miercuri seara, printr un apel la 112, s a semnalat producerea unui accident rutier in municipiul Galati, pe strada Domneasca, in apropierea Parcului CFR, unde o autoutilitara a lovit un stalp.La…

- Oamenii legii au fost nevoiți sa traga de mai multe ori, în plan vertical, pentru a pune capat unui conflict izbucnit, azi-noapte, între doua familii de romi din Târgul Carbunești, în județul Gorj.

- Salvamontistii gorjeni intervin, sambata, pentru salvarea unei barbat din Petrosani care s-a rasturnat cu ATV-ul in zona varfului Reciu din Muntii Parang si este grav ranit. Un elicopter SMURD a fost chemat pentru a-l prelua.