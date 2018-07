Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov au fost sesizati, marti, cu privire la un scandal din localitatea ilfoveana Cernica, un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani fiind impuscat. La fata locului a fost trimis un elicopter SMURD.

- Din primele date, rezulta ca accidentul s-a produs dupa ce un autoturism BMW a intrat intr-o depasire riscanta, a derapat, s-a rasucit pe sosea, in final intrand in coliziune cu o masina Skoda care circula pe sensul opus de mers. In urma impactului 5 persoane au fost ranite. Un tanar este in stare critica,…

- Accidentul a avut loc pe bulevardul I.C.Bratianu, in dreptul unei treceri de pietoni. Din cauza neatentiei, soferul autocarului a intrat in masina condusa de femeia in varsta de 31 de ani, care oprise pentru a acorda prioritate pietonilor. In urma impactului, soferita si fiul ei au fost raniti.…

- Un motociclist care a intrat cu viteza excesiva intr-o curba, a parasit direcția de mers și a intrat pe contrasens unde a acroșat doua autoturisme care circulau regulamentar. Accidentul a avut loc pe drumul european E60 la ieșirea din localitatea Bucea, județul Cluj. In urma impactului bike-rul a suferit…

- In autoturismul Dacia se aflau doi barbați, unul dintre ei ramanand incarcerat in urma evenimentului rutier. Pentru scoaterea victimei ramasa incarcerata a intervenit Secția de Pompieri Barzava cu un echipaj. In sprijin a fost solicitata și o ambulanța a Serviciului de Ambulanța Județean Arad, stația…

- Peste 400 de cazuri la Ambulanta Bucuresti in Noaptea de Inviere, Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, sperand ca oamenii sa fie cumpatati la masa de Paște. Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov a fost solicitat, in Noaptea de Inviere, de 446 de persoane, dintre care 29…

- Un grav accident rutier cu trei victime ranite s-a petrecut, miercuri dupa-amiaza, pe DN 39 in zona statiei de carburanti din statiunea Neptun, informeaza ISU Dobrogea. La fata locului salvatorii au identificat trei victime – dintre care una in coma, una in stare critica, cu fracturi multiple si traumatism…