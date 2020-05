Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc vineri la pranz in cartierul Aradul Nou. In timpul altercației, un tanar a scos un pistol și a tras mai multe focuri. Politistii au intervenit in urma unui apel la 112. ”S-a constatat ca a izbucnit un conflict spontan intre trei aradeni, de 20, 30 si 39 de ani si alte patru persoane,…

- La data de 18 aprilie a.c., in jurul orei 19, polițiștii Secției 9 Rurale Jebel,ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu au oprit pentru control pe raza localitații Iosif un autoturism condus de un tanar de 20 de ani. Intrucat conducatorul autoturismului nu a oprit la semnalul polițistului,…

- Doi barbati, retinuti de politistii din Timis pentru ca masluiau pacanelele Unul este pitestean. In ziua de 12 februarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, au retinut doi barbati, de 40 de…