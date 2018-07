Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la Ploiești, dupa ce, luni seara, un barbat a ajuns la spital, impușcat in picior cu un pistol cu bile, conflictul dintre el si alte trei persoane pornind de la o datorie pe care victima o avea la agresori, transmite corespondentul Mediafax.Surse judiciare au declarat, luni seara,…

- Politistii si procurorii DIICOT au facut, miercuri, 57 de perchezitii, dintre care 51 in Bucuresti, dar si in Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, inselaciune, trafic de influenta si dare de mita, ce vizeaza membri ai clanului Stoaca.

- Politistii din Timis au fost nevoiti sa traga, sambata, doua focuri de arma in plan vertical pentru a aplana un conflict izbucnit intre trei barbati, geamurile de la masina si casa unuia dintre indivizi fiind sparte, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un scandal izbucnit la Targu-Carbunesti, judetul Gorjm a fost oprit de oamenii legii cu focuri de arma. Politistii din orasul, au fost nevoiti sa foloseasca armamentul, Polițiștii au aplanat un scandal intre doua familii de romi, pe o strada din Targu-Carbunești, in noaptea de vineri spre sambata, cu…

- Totul ar fi pornit duminica in jurul orei 7 dimineața, in interiorul clubului și a continuat in strada. Șase bodyguarzi s-au luat la bataie cu un barbat, client al localului. Acesta se pare ca ar fi cetațean american de etnie sarba. S-a batut de unul singur cu cei șase agenți de paza, iar,…

- Polițiștii prahoveni au depistat doi barbați cautați de autoritatile judiciare din S.U.A pentru constituire a unui grup infractional organizat, frauda informatica, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și acceptarea operațiunilor financiare in mod fraudulos La data de 10 aprilie, in urma…

- Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat, vineri seara, ca echipaje ale Sectiei 2 Politie au observat in parcarea unui complex comercial, un conducator auto, care executa drifturi. ”A fost somat verbal sa se opreasca, dar a refuzat si a continuat in aceeasi atitudine, fapt pentru care…

