- Accident in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, pe bd. Republicii colt cu str. Moldovei. Doua masini – una inmatriculata in Maramures, cealalta in Satu Mare – au intrat in coliziune. Din fericire nu au fost victime, doar pagube materiale, asta dupa ce masina din Satu Mare s-a izbit de gardul Bisericii…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri. 09 iulie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe strada Hollosi Simon, din cauza unei avarii branșament. Tot vineri, tot din cauza unei avarii bransament, nu vor avea apa la robinete pana la ora 13.30 locuitorii de pe strada Bogdan…

- Accident rutier in Baia Mare, in zona Autogarii. In evenimentul rutier au fost implicate trei vehicule: o autoutilitara și doua autoturisme. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. La fata locului intervin echipaje SMURD si politia. Source

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 29 iunie, in intervalul orar 09.00-12.00, pe str. A.P.Cehov din Baia Mare, pentru reparatii branșament. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai…

- Un accident a fost surprins LIVE de o camera de bord amplasata intr-o mașina aflata in trafic pe strada Vasile Lucaciu din municipiul Baia Mare. Imediat dupa semaforul de la intersecția strazilor Vasile Lucaciu cu str Electrolizei, un șofer care circula pe banda doi a trecut pe banda 1 fara sa se asigure…

- Cele doua victime au fost transportate de urgența la spital. Este vorba de doi tineri de 17 ani și 20 de ani.Incidentul violent ar fi pornit de la o cearta in mediul online, potrivit primelor date.La ora 13:00, prin apel 112, poliția a fost sesizata ca in apropierea unei unitați de invațamant din sectorul…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 25 mai, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe str. Gordanului, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 13 mai, in intervalul 09.00-14.0 0pe str. Țebea din Baia Mare, unde se executa lucrari de inlocuire hidrant. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite…