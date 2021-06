Scandal cu bătaie în Trivale! In seara zilei de 21 iunie a.c., in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați cu privire la o stare conflictuala, petrecuta intre mai multe persoane, in cartierul Trivale, din municipiul Pitești. Imediat, catre locul indicat, s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, jandarmi, dar și luptatori din cadrul Serviciului […] Articolul Scandal cu bataie in Trivale! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

