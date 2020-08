Stiri pe aceeasi tema

- Primarul localitații Balilești, una dintre cele doua comune din județul Argeș care au fost puse vineri sub carantina, a declarat la Antena 3 ca va da statul in judecata dupa aceasta decizie a autoritaților, pe care o considera...

- Social-democrata Gabriela Firea iese la rampa cu acuzații grave. Primarul general al Bucureștilor vorbește despre o coalizare impotriva sa, dar și despre filaje. Edilul a adus in discuție anumite semnale pe care le-ar fi primit in acest sens, facand aluzii in direcția unor firme care au pierdut contracte…

- Primarul orașului Singeorz Bai a fost condamnat, de instanța din Nasaud, la doi ani de inchisoare cu suspendare. Nu doar atat, ci și interzicerea dreptului de a mai candida pentru o funcție publica. Edilul a atacat decizia, iar azi, magistrații clujeni i-au dat drept de cauza. In luna februarie, Traian…

- Vicepreședintele USR, Nicolae Ștefanuța, alaturi de Ana Ciceala și alți lideri cer conducerii partidului sa inceteze excluderile și suspendarile, pe care le considera abuzive. Ștefanuța susține ca din decembrie au fost excluși sau suspendați 35 de membri, care au avut „vina ca au contestat acțiunile…

- Consilierii locali de la Condrița acuza primarul localitații ca a mințit localnicii atunci cand le-a promis compensarea energiei electrice pe parcuscul starii de urgența din țara, insituita din cauza pandemiei Covid-19.

- Acuzații extrem de dure din partea avocatului familiei Melencu la adresa anchetatorilor din cazul Caracal. Carmen Obirșanu, avocatul familiei Melencu, a lansat o serie de acuzații extrem de dure la adresa anchetatorilor din cazul Caracal. Conform acesteia, nu exista nici o proba concreta care sa-l lege…

- Mai multe persoane s-au infectat cu Covid 19, trei dintre acestea fiind angajați ai Serviciului Județean Anticorupție Bacau, dupa ce șeful structurii ar fi ținut mai multe ședințe zilnice, in același birou, cu angajații, fara a respecta normele de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Este scandal la Spitalul Sfantul Ioan. Familia revoluționarului Florea Marian acuza ca medicii vor sa il declare mort de coronavirus, deși acesta a fost negativ la testare. Autopsiile au fost interzise pentru toți pacienții cu coronavirus din Romania, Ministerul Sanatații stabilind ca și daca aveau…