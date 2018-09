Stiri pe aceeasi tema

- Scandal la o ferma de porci de langa municipiul Galati, judet aflat in carantina din cauza epidemiei de pesta porcina africana. Proprietarul sustine ca, desi a anuntat inspectorii DSV ca animalele sunt bolnave, abia dupa 3 zile a venit o echipa sa le sacrifice.

- Cadavrele au fost gasite luni dimineata, in jurul orei 8,00. Cei doi tineri, ambii in varsta de 16 ani, disparusera in apele fluviului sambata, iar de atunci salvatorii i-au cautat non-stop. Tinerii s-au inecat dupa ce au mers sa se scalde intr-o zona a Dunarii unde exista numeroase gropi si vartejuri.

- Galatenii care au trecut, sambata, pe faleza Dunarii au constatat ca pe insula formata in mijlocul fluviului, in dreptul orasului Galati, scrie cu litere uriase "La naiba, PSD". Mesajul poate fi vazut din avion, de pe vapoarele care trec pe fluviu, dar si de pe cele doua maluri, cel galatean si cel…

- Imunitatea parlamentara a fostei presedinte Cristina Kirchner, a fost ridicata de parlamentarii argentinieni, permitand astfel ca mai multe resedinte ale acesteia sa fie perchezitionate in cadrul unui mare scandal de coruptie, relateaza joi dpa. Kirchner este suspectata de implicare intr-un…

- Presedintele belarus, Alexandr Lukasenko, i-a demis sambata pe premierul Andrei Kobiakov si pe alti membri ai guvernului, in urma unui scandal de coruptie care a condus la arestarea mai multor responsabili de rang inalt, transmite AFP. Noul premier numit de Lukasenko este Serghei Rumas,…

- Dupa ce planul de concesionare a complexului de agrement de la malul Dunarii a dat chix (investitorul adus cu surle si trambite dovedindu-se un simplu „tepar”), autoritatile de la Galati tot n-au fost in stare sa gaseasca o solutie pentru a reda locului destinatia pentru care a fost construit strandul…

- Scandal și acuzații dure in mediul online intre Elon Musk și unul dintre salvatorii copiilor din peștera din Thailanda. Totul a inceput dupa ce scafandrul l-a criticat pe fondatorul Tesla pentru submarinul creat spunand ca toata acțiunea este o “strategie de PR”.

- Localnicii din Florești nu sunt de acord cu construirea unui ansamblu imobiliar si spun ca vor ramane fara lumina naturala, intrucat Consiliul local a aprobat construirea unui ansamblu rezidential compus din blocuri de 12 etaje. In zona exista imobile de 3 - 4 etaje.