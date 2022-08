Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei anunta ca are suspiciuni ca, in urma restrangerii concurentei prin desfiintarea retelei de distributie selectiva a Renault Trucks, Volvo Romania ar putea abuza de pozitia sa dominanta prin aplicarea unor preturi inechitabile/excesive pentru serviciile prestate. Angajamentele…

- ”Consiliul Concurentei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Volvo Romania SRL pentru a elimina ingrijorarile concurentiale in contextul investigatiei privind un posibil abuz de pozitie dominanta pe piata comercializarii angro de piese de schimb pentru camioane medii si grele marca Renault…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Flagas preia Rombeer Crangasu si, implicit, cele 14 statii de carburanti din judetele Dambovita si Prahova detinute sub marca RBC Gas”, a informat autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise autoritatii…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Marcos Provit preia Polisano Pharma”, anunta autoritatea de concurenta. Polisano Pharma comercializeaza produse farmaceutice si parafarmaceutice in magazine specializate. Compania are 12 farmacii in judetul Sibiu, 9 farmacii in municipiul Sibiu,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. intentioneaza sa preia pachetul majoritar de actiuni al Be Shaping The Future S.p.A”, anunta autoritatea de concurenta. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. este un furnizor italian de servicii IT…

- Consiliul Concurenței a anunțat joi ca a sancționat Mega Image cu amenda in valoare de 10,08 milioane lei (aproximativ doua milioane euro) pentru furnizarea de informații inexacte privind prețurile unor produse de baza, precum uleiul de floarea-soarelui, informeaza Hotnews. Autoritatea de concurența…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care ABC Medicover Holdings B.V. intentioneaza sa preia Laurus Medical SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Grupul Medicover este un furnizor specializat de servicii de diagnosticare si asistenta medicala, concentrandu-se pe pietele din Europa Centrala…

- Autoritatea de reglementare a concurentei din Regatul Unit a deschis o noua investigatie impotriva Google, urmarind rolul companiei pe piata de publicitate online, transmite CNBC. Este a doua ancheta antitrust majora care vizeaza practicile publicitare ale Google in Marea Britanie. La inceputul acestui…