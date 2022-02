Competiția devine din ce in ce mai tensionata la Survivor Romania 2022. Dupa ce s-a terminat jocul pentru recompensa, Daniel Pavel le-a adus o veste crunta Razboinicilor și Faimoșilor. Cele doua triburi au fost nevoite sa-și trimita cate un coechipier in exil. Ce reproșuri le-a adus Relu Panescu concurenților din echipa albastra. CRBL și Relu, […] The post Scandal colosal la Survivor Romania 2022. Gestul jenant al Razboinicilor, dupa ce Relu a ajuns in exil: ‘Sa va fie rușine!’ appeared first on IMPACT .