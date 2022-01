Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea a fost criticat dur de fanii fostei partenere de viața. Ce i-au facut internauții dupa ultimul scandal cu celebra Andreea Balan? Cei care o iubesc pe solista au sarit in apararea acesteia. Ce i-au spus actorului? Fanii Andreei Balan, critici dure pentru George Burcea George Burcea este…

- Scandal uriaș in showbiz-ul romanesc! Bianca Dragușanu și Iulia Salagean s-au jignit ca la ușa cortului. Ce le-a aprins pe cele doua foste soții ale celebrului afacerist? Fanii lor nu ințeleg cuvintele grele dintre ele. Scandal showbiz: Bianca Dragușanu și Iulia Salagean s-au jignit Au gusturi comune…

- Finalul sezon al „Marelui Circ” inregistreaza un „circ” de proportii, victoria lui Max Verstappen fiind aprig contestata de echipa lui Lewis Hamilton. Mercedes a anuntat ca va face apel la respingerea celei de-a doua reclamatii impotriva rezultatului Marelui Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, care…

- Potrivit ultimelor informații, doi jucatori importanți ai CFR-ului s-au luat la bataie in timpul antrenamentului. Totul s-a intamplat chiar sub privirile lui Dan Petrescu, dar și colegilor, care au intervenit imediat pentru a liniști apele. Cu toate acestea, fotbaliștii in cauza au apucat sa iși aplice…

- Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea ii solicita edilului Nicusor Dan sa anuleze imediat taxa de intrare de 7 lei pentru accesul in Targul de Craciun, de la Piata Universitatii, care se aplica inclusiv copiilor peste 12 ani. "In calitate de senator al cetatenilor din Bucuresti, solicit…

- Nou scandal in showbiz-ul romanesc! Ce relație a existat intre Kamara și Corina Caciuc? Laurențiu Reghecampf și inca soția acestuia l-au sunat pe artist in trecut. Ce s-a intamplat intre el și amanta antrenorului? Scandal in showbiz: ce legatura a existat intre Kamara și amanta lui Laurențiu Reghecampf?…

- In mijlocul unei crize de reputație, Facebook, gigantul rețelelor sociale, continua sa obțina profituri uriașe. Facebook a inregistrat un profit net de 9,2 miliarde de dolari in trimestrul al treilea, cu 17% mai mult decat in ​​urma cu un an, o veste buna pentru grupul din California care se confrunta…

- Surprize de proporții la Asia Express, unde o echipa a fost eliminata. Perechea a parasit competiția dupa un scandal imens. Echipa care pleaca din Asia Express Nervii sunt intinși la maximum in competiția Asia Express, așa cum era de așteptat. Concurenții sunt puși in situații dificile, insa nu mulți…