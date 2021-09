Este scandal uriaș in USR PLUS. Mai mulți membri, in frunte cu Irineu Darau, cel de-al treilea candidat la președinția formațiunii cer suspendarea votului, dupa ce peste 800 de persoane, foști membrii, suspendați in trecut din USR sau PLUS ar fi primit link-ul care le-a permis sa iși exprime votul. Irineu Darau cere reluarea intregului […] The post Scandal cat casa la votul pentru președintele USR PLUS. Sunt acuzații de frauda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .