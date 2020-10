Scandal amoros cu un fost șef de poliție Scandal amoros la Timișoara, in care ar fi implicat un fost șef din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție. Acesta e acuzat de fosta amanta de șantaj și folosirea tehnicilor din dotarea instituției pentru a o obliga sa se intoarca la el. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Un sef din Politia Timis, fost sef al IPJ, este acuzat ca si-a hartuit si spionat amanta pentru a o determina sa continue relatia. Victima este profesoara de matematica la un liceu din Timisoara. Politistul spune ca a facut „un joc operativ”, folosindu-se de amanta ca sa obtina informatii.

