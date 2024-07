Stiri pe aceeasi tema

- Coco Gauff (20 de ani), numarul 2 mondial in clasamentul WTA, a izbucnit in lacrimi dupa ce s-a certat cu arbitrul de scaun Jaume Campistol in timpul meciului pierdut in fața croatei Donna Vekic (28 de ani, #21 WTA), scor 6-7(7), 2-6. ...

- Novak Djokovic (37 de ani, Serbia) l-a invins pe Rafael Nadal (38, Spania) in turul 2 al turneului olimpic de tenis, scor 6-1, 6-4, urmand a juca pentru un loc in sferturi cu invingatorul dintre Dominik Koepfer și Matteo Arnaldi. Turneul olimpic de tenis masculin a pus fața in fața, inca din turul secund,…

- Bernadette Szocs a invins-o pe singaporeza Jingyi Zhou cu 4-1 (9-11, 11-4, 11-3, 11-7, 11-9), duminica, in prima runda a probei de simplu, la Jocurile Olimpice de la Paris. Szocs, a cincea favorita la simplu feminin, a obtinut victoria dupa 36 de minute. In saisprezecimile de finala, Szocs o va infrunta…

- Numarul unu mondial Yannick Cinner a anunțat pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter) ca nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Paris din cauza unei afecțiuni. Potrivit italianului in virsta de 22 de ani, prima saptamina de pregatire pentru Jocuri a decurs bine, dar apoi s-a simțit rau,…

- Jaqueline Cristian a avut parte de un parcurs scurt la turneul WTA de la Bad Homburg, sportiva noastra fiind eliminata fara drept de apel de Emma Navarro, scor 3-6, 1-6, in runda inaugurala a competiției. Cristian și-a cedat in cinci randuri game-urile de la lansare (de doua ori in primul set și de…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa o victorie in cinci seturi in finala de duminica impotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, informeaza Agerpres.Un meci maraton, care a durat mai bine de patru ore, intre doi…

- Coco Gauff a intrat pe teren cu povara celor 10 infrangeri anterioare suferite impotriva polonezei Swiatek, iar evoluția sa de joi a aratat din plin ca americanca sufera deja de un complex numit Iga. Victoria liderei WTA nu poate fi pusa la indoiala (6-2, 6-4), cu toate ca americanca a avut o sclipire…

- Cristiano Ronaldo continua sa impresioneze in campionatul Arabiei Saudite, demonstrand inca o data de ce este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din lume. Intr-un meci recent impotriva echipei Al Wehda, Ronaldo a oferit o performanța remarcabila, marcand un hat-trick și contribuind in mod…