Scandal absolut: Chifteluţele suedeze sunt de fapt turceşti Stockholm, 3 mai /Agerpres/ - Chiftelutele suedeze, popularizate in intreaga lume prin asocierea cu gigantul scandinav al mobilei Ikea, s-ar putea sa nu fie suedeze pana la urma, relateaza CNN joi pe site-ul sau. Intr-o declaratie care i-a socat pe pasionatii de gastronomia suedeza, contul oficial de Twitter al Suediei a sugerat ca popularele chiftelute ar putea fi originare din Turcia.



"Chiftelutele suedeze sunt de fapt bazate pe o reteta pe care regele Carol al XII-lea al Suediei a adus-o acasa din Turcia la inceputul secolului al XVIII-lea. Sa respectam faptele", se mentioneaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

