Stiri pe aceeasi tema

- O ocazie de neratat pentru colecționari a aparut pe o platforma dedicata anunțurilor de vanzare – cumparare. O moneda rara din aur poate aduce posesorilor o mica avere. Care sunt detaliile ce ii cresc mult valoarea. O moneda rara se vinde pe o mica avere In ultima perioada, pe una dintre cele mai mari…

- Pe piața romaneasca, așa cum am ma scris, au aparut din ce in ce mai mulți posesori de monede vechi, și nu numai, care vand la prețuri exorbitante uneori. Deși prețurile pot vaia intre 1.000 de lei și chiar 40.000 de euro, mulți chiar reușesc sa faca bani frumoși din vanzarea lor. Așa se face […] The…

- Grupul de națiuni BRICS va discuta despre fezabilitatea introducerii unei monede comune și nu ar trebui sa grabeasca nicio decizie, potrivit ministrului de externe al Africii de Sud. Intr-un nou episod al interminabilei dezbateri „Este dolarul pe moarte?”, cele cinci națiuni diverse din punct de vedere…

- Federația Rusa va expulza un diplomat din cadrul Ambasadei Republicii Moldova de la Moscova iar ambasadorului Lilian Darii i-a fost inmanata o nota de protest "in legatura cu acțiunile neprietenești ale Chișinaului in adresa Moscovei".

- Manchester United a condus Sevilla cu 2-0 la pauza, dar și-a dat doua autogoluri spre finalul meciului și s-a terminat 2-2 in prima manșa a „sferturilor” Europa League. Returul este peste o saptamana, in Andaluzia. ...

- Rubla ruseasca a ajuns la cea mai mica valoare din ultimul an. In raport cu moneda euro, rubla a scazut cu 2% – pana la 90,06%. Moneda a ajuns pana la 82 de ruble in raport cu dolarul american, vineri dimineața, conform informațiilor transmise de Bursa din Moscova. Din februarie 2022, de cand Kremlinul…

- Iga Swiatek se afla intr-un moment de pauza competiționala dupa ce a fost nevoita sa declare forfait de la turneul WTA 1000 de la Miami. Intrebata de jurnaliștii de la BBC despre subiectul acceptarii sportivilor din Rusia și Belarus in tenisul mondial, poloneza spune ca tenisul a ratat ocazia de a transmite…

- Romania a invins Belarusul, scor 2-1, in runda secunda a grupei I din preliminariile EURO 2024. Ilie Dumitrescu și Marius Lacatuș au concluzionat ca jucatorii introduși in partea secunda nu s-au ridicat la nivelul titularilor. Jucatorii introduși de selecționerul Edi Iordanescu in repriza secunda:…