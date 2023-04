Marcel Ciolacu l-a felicitat pe prim-ministrul Nicolae Ciuca si pe ministrul de Finante, Adrian Caciu, pentru planul pe care l-au avut in coalitie, referindu-se la ajustarea cu 20 de miliarde pe bugetul general consolidat al statului. Liderul PSD nu spune o chestiune noua deși așa vrea sa para. Recunoaște o practica veche de cosmetizare a bugetului și anunța astfel o rectificare bugetara mai devreme. Mulți s-au avantat sa au spus ca este vorba de o gaura in buget. Nu este o gaura ci de venituri supraevaluate in legea bugetului de 11 miliarde de lei și de cheltuieli subevaluate de 9 miliarde de…