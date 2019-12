Productia ''Scales'' (''Sayidat Al Bahr''), filmul de debut al regizoarei saudite Shahad Ameen, a castigat sambata premiul pentru cel mai bun film in cadrul celei de-a 30-a editii a Festivalului International de Film din Singapore, informeaza revista Variety. Filmul care spune povestea unei tinere fete, care sfideaza traditiile dure ale satului in care s-a nascut si isi demonstreaza curajul si inteligenta, a castigat premiul Silver Screen sambata, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Muzeul National din Singapore. Regizoarea saudita abordeaza o poveste clasica,…