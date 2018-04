Stiri pe aceeasi tema

- Scaldatul in Lacul Sfanta nu mai este permis din aceasta vara, acest lucru fiind prevazut in Planul de Management al rezervatiei, intrat in vigoare de curand, pentru a proteja calitatea apei. Panourile prin care turistii sunt avertizati ca scaldatul in lac este interzis au fost amplasate in aceste zile,…

- Industria IT este considerata una dintre povestile de succes ale Romaniei. Evaluata la 6% din PIB si cu potential de crestere a contributiei la 9% pana in 2020, industria IT din Romania este considerata o closca cu pui de aur si este, intr-adevar, una dintre cele mai performante industrii de la noi.…

- Liderul Uniunii a aratat ca, potrivit raportului Consiliului European, Romania a facut regrese in privinta garantarii drepturilor nationale si lingvistice ale nationalitatilor, dand exemplul prefectilor din Covasna si Harghita. ”Deformeaza realitatea” "Raportul Consiliului European…

- Unele sindicate din invatamant "boicoteaza evaluarea nationala" Foto: arhiva Agerpres. Aproximativ 180.000 de elevi de clasa a VIII-a participa astazi la primul test din cadrul simularii examenului de evaluare nationala, cel de Limba si literatura româna, aceasta, în contextul în…

- Deputații au aprobat proiectul de lege privind combaterea ambroziei – considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, inițiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat, astfel incat merge la promulgare, potrivit Agerpres. Deputat PNL Florica Cherecheș, inițiator,…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, crede ca se pune la cale un complot prin care CFR sa ia campionatul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Parerea mea ca nu intra Dinamo in play-off. Ei au patru meciuri prea grele. Eu nu-i vreau, ca n-ai incredere in ei. Daca i-ar bate…

- Romania ocupa locul 64, fiind considerata "democratie deficienta", cu presa "partial libera", in clasamentul privind sistemele democratice elaborat de Economist Intelligence Unit, Bucurestiul fiind criticat din cauza actiunilor coalitiei guvernamentale in sensul reducerii independentei justitiei.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…