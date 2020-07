Scala din Milano prevede reluarea sezonului spectacolelor din 4 septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Ionuț Tataru Distanța din clasament este uriașa, iar situația actuala nu permite prezența fanilor pe stadion, dar oamenii din Bergamo și Brescia vor trai intens un nou episod dintr-o rivalitate fierbinte a Italiei. Deschide cont la Superbet.ro și alege-ți Bonusul de Bun Venit Online preferat!…

- Echipa germana de fotbal FC Union Berlin spera sa poata disputa primul sau meci in noua editie din Bundesliga, pe 18 septembrie, cu tribunele pline de suporteri si, pentru acesta, doreste sa efectueze 22.012 de teste pentru depistarea Covid-19, aceasta fiind capacitatea totala a stadionului sau, informeaza…

- O participare extraordinara din partea Romaniei, dar și numeroase conexiuni din țarile est-europene, precum Bulgaria, Albania, Polonia și din filialele Confindustriei italiene. S-au conectat companii din Milano, Padova, Udine, Brescia, Bergamo, Parma, Roma, Bari și Napoli. Soluții de asistența medicala,…

- Fatima Negrini, o femeie in varsta de 108 ani, care locuieste intr-un azil de batrani din nordul Italiei, si-a trecut numele pe lista extrem de restransa a super-centenarilor din lumea intreaga care s-au vindecat de COVID-19, noteaza Agerpres."Dumnezeu a uitat de mine", a declarat ea, citata in editia…

- Lombardia a fost prima regiune italiana lovita de COVID-19, inca din februarie, și ramane și acum un focar important de infecție, scrie Politico. Iar furia cetațenilor la adresa autoritaților crește, pe masura ce devine clar ca o mare parte din vina pentru uriașa tragedie o poarta autoritațile, care…

- Milano, capitala Lombardiei, regiunea italiana cea mai afectata de coronavirus cu circa 14.000 de decese, a multumit personalului medical, aflat in prima linie in lupta impotriva epidemiei de COVID-19, comandand o fresca gigantica in onoarea acestuia."Ideea era sa cream o fresca care sa dureze ani de…

- Scala din Milano spera sa deschida in septembrie cu Recviemul lui Verdi , a anunțat directorul instituției, francezul Dominique Meyer, citat de AFP. „Am programat sa prezentam Recviemul lui Verdi in versiunea de referința lasata de Toscanini dupa razboi, care va fi un omagiu adresat familiilor afectate…

- Celebra opera italiana Scala din Milano a inregistrat deja pierderi de 23 de milioane de euro de la inceputul pandemiei de COVID-19. Nu mai puțin de 150 de spectacole au fost anulate. Abia in toamna, instituția spear sa iși poata deschide din nou porțile publicului. ”Intenționam sa prezentam Requiem-ul…