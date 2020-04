Scala din Milano a inregistrat pierderi de 23 de milioane de euro. Spera sa-si reia activitatea in septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Notorietatea in vremea pandemiei a ajutat WhatsApp, care era deja una dintre cele mai populare aplicatii de comunicare, sa creasca si mai mult. Conform unei cercetari facute de Kantar in perioada 14-24 martie, cresterea WhatsApp a ajuns la 40%. Asta dupa ce procentul de crestere dupa primele…

- Indicii bursieri de pe Wall Street au inregistrat, luni, cel mai grav declin consemnat dupa 1987, iar indicele S&P 500 a inchis la cel mai redus nivel din decembrie 2018, investitorii fiind ingrijorati ca pandemia de coronavirus este un oponent prea puternic fata de capacitatea de lupta a bancilor centrale,…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat noi restrictii severe, duminica, pentru a opri raspandirea virusului. Adunarile publice la care participa mai mult de 5 persoane au fost interzise, iar cetatenii nu mai au voie sa se intalneasca cu nimeni. Exista doar trei motive pentru care cetatenii…

- Pretul petrolului a suferit o scadere istorica in noaptea de duminca spre luni, dupa ce Arabia Saudita a socat piata lansand un razboi al pretului cu nu demult partenerul sau, Rusia. In SUA, pretul petrolului a scazut cu 27%, la 30 de dolari pe baril, relateaza CNN. Instabilitatea…

- Euro si dolarul incep saptamana in scadere fata de moneda nationala, dar aurul a atins o noua valoare record. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,8024 de lei/unitate, dupa ce vineri a fost 4,8026 lei/euro, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata. Dolarul…

- Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei. In raportul de specialitate sunt invocate prevederile Codului Fiscal, conform carora, "in cazul oricarui impozit sau…

- Un chinez s-a prezentat, luni, la Spitalul Pantelimon din Capitala pentru ca se simtea rau. Testele rapide au indicat faptul ca barbatul nu are coronavirus, insa el a fost trimis la Institutul "Matei Bals" pentru investigatii amanuntite. Barbatul a anuntat ca in luna decembrie a venit, din…

- Leul se depreciaza pe linie in fata principalelor valute, in a doua sedinta a acestei saptamani. Dolarul american a atins un nivel record, in raport cu leul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7696 de lei/unitate, o crestere de 0,06% fata de sedinta anterioara.…