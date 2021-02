Ionuț Dumitrașcu, cel devenit celebru in urma prieteniei cu Gheorghe Nichita și cel care ascunde secretul fostului primar cu privire la privatizarea CET, are porțile deschise in Guvernul CIȚU. Se pare ca simptomul de demaraj al innoirii propus de PNL, este doar un slogan. Pe scurt, s-a decis schimbarea supei dar nu și a aragazului. Personaj cu multiple cicatrici morale, crescut in creuzetul imobiliarilor din Pașcani, insa ancorat fidel și pedagogic in meandrele concretului, scafandrul a scapat strategic de vicele Harabagiu, formand echipa, in acest sens, cu Relu Fenechiu, un personaj care nu mai…