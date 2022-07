Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul se afla se afla pe fundul marii, in zona Eforie Nord, la aproximativ 200 de metri distanța de țarmul romanesc. La operațiunea de neutralizare a participat o echipa formata din 5 scafandri de lupta, specializați in lucrul cu dispozitive explozive.

- Un barbat a gasit un obuz din cel de-a doilea Razboi Mondial in curtea casei sale din localitatea Ciuciuleni, raionul Hincești. Informația a fost confirmata de ofițerul superior de presa al IP Hincești , Cristina Vicol.

- In contextul in care multe țari cauta alternative la gazul rusesc, Algeria tocmai a facut o descoperire importanta. Grupul algerian producator de petrol și gaze Sonatrach a anunțat luni descoperirea unui zacamant de condensat de gaz in campul Hassi R’mel din Sahara algeriana. Intre 100 și 340 de miliarde…

- Canotorii romani au luat pranzul la 50 de metri inalțime, deasupra șantierului celui mai așteptat ansamblu imobiliar din București, iResidence Campioanele olimpice la dublu vasle feminin, Ancuta Bodnar și Simona Radis, medaliații cu argint la dublu rame masculin Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosa, trei…

- O drona cu insemnele Forțelor Navale ale Ucrainei a fost gasita in Marea Neagra intre Sulina și Sfantu Gheorghe, anunța MApN. Potrivit ministerului, pe 11 mai Forțele Navale Romane au fost sesizate cu privire la existența unei epave aeriene (drona) care plutea in deriva in apele teritoriale ale Romaniei,…

- Fortele Navale Romane au fost sesizate, pe 11 mai, cu privire la existenta unei epave aeriene (drona) care plutea in deriva in apele teritoriale ale Romaniei, intr-o zona situata intre Sulina si Sfantu Gheorghe, la aproximativ doua mile marine de tarm. Epava dronei a fost recuperata de o nava a Fortelor…

- Un copac de 83,2 metri a fost descoperit recent in comitatul Zayu din regiunea autonoma Tibet, stabilind un nou record pentru cel mai inalt arbore din China, potrivit Academiei Chineze de Stiinte (CAS), informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres.

- UPDATE 2 Razboiul din Ucraina este o batalie finala pentru dreptul tuturor națiunilor europene din regiunea Marii Negre, dar Ucraina va caștiga, spune ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, dupa convorbirile avute la București cu Bogdan Aurescu. „De fiecare data cand președintele Putin incearca…