Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de scafandri militari de mare adancime din cadrul Fortelor Navale Romane va interveni in actiunile de cautare a lui Adrian Zaharia, disparut sambata, 21 iulie, in adancurile Lacului Belis-Fantanele din judetul Cluj.

- Directorul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Cluj, Adrian Zaharia este cautat de sambata seara de poliție in satul Beliș și de scafandri in lacul Beliș-Fantanele. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un echipaj de scafandri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ''Vasile Goldis'' al judetului Arad participa duminica la cautarea directorului APIA Cluj, care a cazut in apa dintr-o barca, sambata seara, in timp ce se plimba pe lacul Belis-Fantanele, informeaza maior George Plesca,…

- Trupul neinsufletit al marinarului care a cazut in Dunare, in noaptea de marti spre miercuri, de la bordul unei navei ancorata in rada Portului Cernavoda, a fost recuperat miercuri dupa-amiaza de...

