Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidența in municipiul Cluj-Napoca inregistreaza in ultimele zile atat suișuri cat și coborașuri. Astazi a fost inregistrata o valoare mai ridicata decat in ziua precedenta și mai precis de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incidența cazurilor de Covid-19 din Cluj-Napoca a ajuns astazi, 5 februarie, la o valoare de 35.14 la mie cu peste 11.800 cazuri active. Pe județ rata de infectare de infectare este de 27,32 la mie... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Județul Cluj se apropie de 20.000 de cazuri COVID inregistrate in ultimele doua saptamani, potrivit DSP. Rata incidenței a ajuns la 26,23 la mie. Ponderea cazurilor COVID este la Cluj Napoca cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat cele mai recent cifre privind rata de incidența, iar Cluj-Napoca a ajuns la 17,83 la mie. Acolo s-au inregistrat peste 6.000 cazuri COVID. Pe județ incidența a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incidența cazurilor de COVID-19 a urcat, vineri, la 2,39 la mie in Cluj-Napoca, dupa ce ieri era sub pragul de 2 la mie – 1,86. In județ sunt 1.291 de cazuri, iar incidența a urcat la 1,71 la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nu mai puțin de opt comune din zona Turzii au ZERO cazuri COVID, conform informarii de azi, transmisa de Direcția de Sanatate Publica a județului Cluj, valabila pentru un interval de 14 zile... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai multe localitați clujene sunt „libere de COVID” , asta este vestea buna a inceputului de saptamana. Turda și Campia Turzii au o incidența sub 1 la mia de locuitori. In 14 UAT-uri din cele 81 din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Continua sa scada numarul cazurilor active de COVID-19 in Cluj-Napoca. In municipiu sunt 711 bolnavi, iar rata infectarilor a coborat la 2,11 la mie. Rata de infectare in județ a coborat ieri sub... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!