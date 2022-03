Stiri pe aceeasi tema

- Rubla a atins, joi, un nivel record fata de dolar si euro, dupa ce agentiile de evaluare financiara Fitch si Moody’s au retrogradat cu sase trepte ratingul Rusiei, la categoria “junk” (nerecomandat pentru investitii). Acestea considera ca sanctiunile occidentale maresc incertitudinile privind capacitatea…

- Banca centrala a Rusiei a urcat astazi dobanda sa cheie la 20- pe an, de la 9,5-, intr-o miscare disperata pentru a sustine rubla, in cadere libera pe piete. Banca Rusiei vrea sa evite un asalt al populatiei asupra bancilor si sa motiveze companiile rusesti sa vanda valuta forte. Miscarea de a urca…

- A cincea zi a invaziei, Rusia a reluat, in aceasta dimineața, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. O racheta a distrus un bloc de locuințe dintr-o localitate aflata in apropierea capaitalei Ucrainei. In aceasta dimineata urmeaza sa aiba loc negocieri intere delegatii…

- Principalul index de pe piața bursiera din Rusia, MOEX, a incheiat ședința de tranzacționare de joi cu o scadere de 33% dupa acțiunea militara a Rusiei in Ucraina. In total, indexul joi s-a prabușit cu 45%, noteaza CNN.

- Rubla rusa s-a depreciat cu 10% joi dimineața, dupa ce Vladimir Putin a anunțat începerea acțiunii militare în Ucraina. Bursele din Moscova și Sankt Petersburg și-au suspendat pe termen nelimitat tranzacționarea pe piețele pe care le opereaza, transmite profit.ro. Moneda rusa…

Bursele de la Moscova si Sankt Petersburg au anuntat joi suspendarea tranzactiilor pe platformele lor, iar rubla ruseasca s-a prabusit, pe fondul operatiuni militare lansare de Rusia in Ucraina, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Moneda rusa s-a prabușit miercuri seara, depașind pragul simbolic de 80 de ruble pentru dolar, o premiera din noiembrie 2020, euro depașind pragul de 90 de ruble, potrivit AFP. Indicii bursieri și piața valutara sunt împovarate de incertitudinea în jurul unui posibil razboi, occidentalii…