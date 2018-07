Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile producatorului taiwanez de smartphone-uri HTC au scazut in luna iunie cu aproape 68%, la 2,2 miliarde de dolari taiwanezi (72 milioane de dolari americani), de la 6,9 miliarde de dolari taiwanezi, cat inregistra compania in aceeasi perioada a anului anterior, fiind cea mai mare prebusire…

- Vanzarile producatorului de smartphone-uri HTC, din Taiwan, au scazut in luna iunie la 2,2 miliarde de dolari taiwanezi, de la 6,9 miliarde de dolari taiwanezi cat inregistra in aceași perioada a anului precedent și 2,45 miliarde de dolari taiwanezi in mai, relateaza Reuters, citata de Mediafax.HTC…

- Compania nipona Toshiba a reusit sa finalizeze acordul de 2.000 de miliarde de yeni (18,3 miliarde de dolari) privind vanzarea diviziei sale de cipuri de memorie unui consortiu condus de firma americana de private equity Bain Capital, transmite Reuters.

- Grupul informatic american Apple Inc a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimarile pentru primul trimestru din 2018, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Directorul general Tim Cook a anuntat ca iPhone X…

- Apple a raportat marti rezultate peste asteptari in al doilea trimestru fiscal, cu 52,2 milioane de iPhone-uri vandute si o crestere surpinzatoare a vanzarilor de dispozitive in China, de 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut, relateaza Reuters. Compania americana a anuntat si o noua rascumparare…

- Gigantul american Apple a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimari in primul trimestru din 2018, scrie Reuters. Directorul general Tim Cook a anunţat că iPhone X a fost cel mai bine vândut model iPhone…

- Microsoft a scos un profit de 7,4 miliarde de dolari in primele trei luni ale anului, fața de un nivel de 5,49 miliarde de dolari in același interval din 2017, scrie Reuters . Compania a consemnat o creștere de 16% a veniturilor, pana la 26,82 miliarde de dolari, peste estimarile de 25,77 miliarde de…

- Actiunile Facebook au crescut cu 7% miercuri, dupa inchiderea bursei din New York, in urma raportarii unei cresteri surprinzatoare de 63% a profitului, si a unui numar mai mare de utilizatori, screi Reuters. Astfel, cifrele raportate nu arată vreun semn că afacerile companiei ar fi fost afectate…