Scăderea ROBOR la 3 luni aduce vești bune pentru românii cu credite în lei Scaderea indicelui ROBOR la 3 luni la cel mai mic nivel din ultimii doi ani aduce vești bune pentru romanii cu credite in lei. Acest indice, utilizat pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele contractate inainte de luna mai 2019, a coborat ieri la 5,81%, stimuland reducerea dobanzilor la credite și incurajand finanțarea economiei. Contextul scaderii […] The post Scaderea ROBOR la 3 luni aduce vești bune pentru romanii cu credite in lei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un european din zece (9,5% din populatia Uniunii Europene) nu isi permitea in 2023 o masa care sa contina carne, peste sau echivalentul vegetal (masa adecvata) o data la doua zile. Cifra este in crestere cu 1,2 puncte procentuale fata de situatia din 2022, arata datele publicate, astazi, de Eurostat.…

- Vești bune pentru cei care nu au luat Bacalaureatul. Anagajatorii au pus la bataie peste 6000 de locuri de munca pentru cei fara calificare. Ce salariu primesc cei care nu au trecut de examenul maturitații și ce condiții trebuie sa indeplineasca pentru a obține un post. Locuri de munca pentru cei fara…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata ca pana la sfarșitul acestui an, romanii vor putea calatori in SUA fara a fi nevoie de vize și ca romanii din Spania vor putea beneficia de cetațenie dubla, romana și spaniola. De asemenea, conform declarațiilor lui Ciolacu, Romania va deveni parte a spațiului…

- Vești bune pentru cei care locuiesc la bloc. Statul le ofera 750 de lei, bani pe care ii pot folosi doar intr-un anumit scop. Ce condiții trebuie sa indeplineasca și cum pot intra in posesia acestei sume anul acesta. Se dau 750 de lei pentru cei care locuiesc la bloc Romanii care locuiesc la bloc […]…

- Scaderea dobanzilor, așteptata cu sufletul la gura de romanii cu credite, va veni de la inceputul saptamanii viitoare, dar intr-un ritm mai lent decat cel așteptat de populație. Incepand cu 1 iulie 2024, acest indice va scadea la nivelul de 5,86%, de...

- Vești bune pentru unii șoferi, dupa cele mai noi schimbari din Codul Rutier. O categorie de romani nu trebuie sa mai faca școala de șoferi inainte, ci doar sa susțina cele doua examene in vigoare. Cine sunt norocoșii și ce condiții trebuie sa indeplineasca. Permis fara școala de șoferi In anul 2023,…

- Vești bune pentru unii romani, care vor fi scutiți de taxe și impozite. Chiar daca acestea vor crește de anul urmator și vor fi impuse unele noi, exista cetațeni ce nu vor fi afectați de aceasta masura. Romanii scutiți de taxe și impozite Viața romanilor urmeaza sa se scumpeasca semnificativ din anul…

- Marcel Ciolacu a dezvaluit vineri social-democraților adunați la un eveniment in Braila strategia pe care PSD intenționeaza sa o adopte in perspectiva alegerilor din acest an. In prima zi de campanie electorala, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a facut o prezentare detaliata a strategiei pe care partidul…