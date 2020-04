Scaderea poluarii in urma izolarii ar trebui sa permita salvarea a 11.000 de vieti in Europa Scaderea semnificativa a poluarii atmosferice in urma masurilor de izolare la domiciliu pentru combaterea transmiterii COVID-19 ar trebui sa permita salvarea a 11.000 de vieti in Europa, potrivit unui studiu publicat joi.



Masurile de lupta contra epidemiei au dus la o incetinire masiva a economiei europene, reducand productia de energie prin arderea carbunelui cu 40% si consumul de combustibil cu aproape o treime.



Rezultatul a fost o scadere a poluarii atmosferice. Concentratiile de dioxid de azot (NO2) si a celor de particule fine PM2,5 s-au redus cu 37%, respectiv 10%, potrivit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

