Scăderea pierderilor din conductele de gaze indică o eficiență îmbunătățită în Azerbaidjan Azerbaidjanul a facut progrese semnificative in reducerea pierderilor de gaze in conductele sale principale, evidențiind imbunatațirile continue in infrastructura energetica a țarii. In primul trimestru al acestui an, Azerbaidjanul a pierdut 14,8 milioane de metri cubi de gaz in conductele principale, o scadere cu 8,6% fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit Comitetului de Stat pentru Statistica, informeaza azernews.az. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

