Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu luna iulie, ratele romanilor ar putea cunoaște o ușoara scadere datorita diminuarii indicelui IRCC, care este esențial in calcularea ratelor pentru noile imprumuturi in moneda naționala. De la 1 iulie 2024, IRCC va scadea de la 5,90% la 5,86%, aducand astfel o reducere minora in cuantumul…

- Atac dur la liderul AUR George Simion din cauza promisiunii sale electorale privind dobanzile. Economistul Bogdan Glavan il numeste aolșevicul modern. Au mai incercat unii in istorie sa interzica dobanda, insa au calcat pe grebla. Nu poți interzice ceea ce este natural, firesc. Iar dobanda este fireasca,…

- A redus dobanzile. Banca Centrala Europeana a redus, joi, dobanzile, mișcare așteptata la scara larga de piețe și economiști, dar in ciuda unor presiuni inflaționiste care persista. BCE a anunțat o reducere a ratei dobanzii principale de la un maxim istoric de 4% la 3,75%, scrie BBC . Se așteapta ca…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a stagnat toata luna aprilie la 6,05%, a deschis luna mai la aceeasi valoare, iar azi a scazut usor la 6,04%, potrivit datelor BNR. La inceputul anului 2023 indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,2% si majoritatea sectoarelor si burselor importante au fost in teritoriu pozitiv. Cresterile au fost conduse de actiunile companiilor de constructii si materiale, cu un avans al indicelui de profil de circa 2,1%, in timp ce indicele companiilor din sectorul…

- Lagarde a spus ca BCE va monitoriza preturile petrolului ”foarte indeaproape”, pe fondul temerilor crescute de extinderea conflictului in Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, de la atacul aerian fara precedent al Iranului asupra Israelului in weekend, ea a spus ca reactia pretului petrolului a fost…

- BNR a facut anunțul. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la 6,05% pe an, de la 6,06% pe an in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei ( BNR ). La inceputul anului, indicele…

- Scaderea IRCC este o veste buna pentru cei cu credite ipotecare, dar este important ca debitorii sa fie informați și sa analizeze toate opțiunile disponibile. Indicele de referința pentru creditele consumatorilor (IRCC) a scazut la 5,9% pe an de la 5,97%, conform datelor publicate vineri de Banca Naționala…