Stiri pe aceeasi tema

- Mentinerea parteneriatului dintre Romania si Marea Britanie in aceasta perioada dificila a fost una dintre temele discutiilor care au avut loc marti intre vicepremierul Kelemen Hunor si ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble. "Astazi l-am primit pe Excelenta Sa domnul Andrew Noble, ambasadorul…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, s-a intalnit, joi, cu ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, printre subiectele discutate fiind si solutionarea mandatelor europene de arestare emise pe numele oamenilor de afaceri Alexander Adamescu si Gabriel Popoviciu, pe care Romania incearca sa-i…

- De azi, 1 ianuarie, cetatenii romani care vor intra pe teritoriul Marii Britanii pentru a munci, pentru studii sau pentru dezvoltarea propriei afaceri au nevoie de viza incepand din 1 ianuarie, in timp ce romanii care calatoresc in Marea Britanie in scop turistic sau in vizita nu vor avea nevoie de…

- Cetatenii romani care vor intra pe teritoriul Marii Britanii pentru a munci, pentru studii sau pentru dezvoltarea propriei afaceri au nevoie de viza incepand din 1 ianuarie, in timp ce romanii care calatoresc in Marea Britanie in scop turistic sau in vizita nu vor avea nevoie de viza, se mentioneaza…

- Noi reguli pentru turism, munca și studii in Marea Britanie, dupa Brexit. In ce condiții se mai pot angaja romanii in Regat, dupa 1 ianuarie 2021 Divortul Marii Britanii de Uniunea Europeana complica existenta romanilor, care vor sa munceasca, sa studieze sau sa incheie afaceri in Regatul Unit. ”Nu…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi va asuma pe deplin statutul de stat tert in relatia cu statele Uniunii Europene, inclusiv cu Romania. Din aceasta perspectiva, regimul de vize si conditiile de calatorie pentru cetatenii europeni, inclusiv cei…

- Romanii care nu au obtinut statutul de rezident in Regatul Unit si doresc sa mearga in vizita la familie sau prieteni ori in scop turistic vor putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie pana la 30 septembrie 2021, data de la care calatoriile in aceasta tara vor fi posibile doar cu pasaportul,…

- Romanii care locuiesc in Marea Britanie, aproximativ 700.000, reprezinta 1% din populatia Regatului Unit, iar aceasta comunitate va apropia si mai mult cele doua natiuni, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble. "Faptul ca avem aceasta imensa masa de…