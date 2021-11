Scădere uriașă pe piaţa de investiţii imobiliare. Care a fost cea mai mare tranzacţie din ultimele luni RAPORT Piata de investitii imobiliare din Romania a inregistrat tranzactii de 540 milioane de euro, in primele noua luni din 2021, aproape jumatate din suma tranzactionata fiind inregistrata in trimestrul al treilea al anului, releva un raport realizat de o companie de consultanta imobiliara, publicat joi, 4 noiembrie. Aproape jumatate din suma tranzactionata a fost inregistrata in trimestrul III al anului in curs. Conform consultantilor Colliers, piata de investitii a scazut, in ansamblu, raportat la tranzactiile imobiliare de 820 de milioane de euro incheiate in aceeasi perioada din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

