Scădere spectaculoasă a cazurilor noi de COVID-19, în județul Alba. Doar 4 confirmați din peste 700 de teste prelevate Daca in ultimele șapte zile, numarul de cazuri de COVID-19 in județul Alba a atins un trend ascendent pana duminica, cu o scadere luni și o creștere infima, marți, astazi se vede o scadere semnificativa a cazurilor active și a numarului de infectari noi. Astfel, in ultimele 7 zile au fost raportate 84 de cazuri cu pacienți infectați cu noul coronavirus in județul nostru și trei decese, provocate de acest ucigaș invizibil. Trendul incepe sa fie descrescator și la numarul de cazuri active și la numarul de noi infectari, astazi avand doar 4 cazuri noi la 729 de teste. Cazurile active in județul nostru… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

