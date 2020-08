Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Hong Kong au instituit luni obligativitatea purtarii mastilor in toate locurile publice, precum si in mijloacele de transport in comun, dupa ce regiunea a confirmat o crestere record a numarului de noi cazuri de COVID-19, informeaza DPA.

- Autoritațile au comunicat, in jurul orei 13, situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 17 iulie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 136, din care 104 din județul Cluj, sunt internate in spitalele dedicate din municipiul…

- Pana astazi, 10 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 31.381 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.812 au fost externate, dintre...

- Potrivit presei elene citate de ziare.com, ar fi vorba despre turisti din Serbia si Bulgaria, care au fost testati la granita. Aceleasi surse afirma ca cei patru bolnavi sunt asimptomatici si ca au fost transferati deja la hotelul special desemnat pentru astfel de situatii. BILANT CORONAVIRUS…

- Pana astazi, 2 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 27.746 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.433 au fost...

- Israelul a inregistrat o creștere brusca a numarului de noi infectari cu noul tip de coronavirus dupa ce autoritațile au decis relaxarea restricțiilor impuse pentru controlarea pandemiei, a anunțat vineri Ministerul Sanatații din aceasta țara, citat de gandul.ro.

- Autoritatile israeliene au anuntat ca au inregistrat o "crestere neobisnuita" a numarul zilnic de cazuri noi de COVID-19 vineri, informeaza DPA. Ministerul Sanatatii a informat ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 64 de cazuri noi de COVID-19, un numar semnificativ mai mare decat cifra zilnica…

- Autoritatile din Coreea de Sud au avertizat ca ar putea reimpune masuri stricte privind distantarea sociala dupa ce in tara a fost inregistrata o crestere a numarului de contaminari cu noul coronavirus, potrivit news.ro.Joi, au fost raportate 79 de noi cazuri, cel mai mare numar inregistrat…