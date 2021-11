Scădere semnificativă a cazurilor noi de COVID. Numărul mare de decese se menține In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.006 de cazuri noi de COVID-19. Alte 323 de decese au fost raportate de autoritați, dintre care 19 anterioare. Conform datelor existente la nivelul CNCCI, la data de 13 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 4.006 cazuri de persoane pozitive […] The post Scadere semnificativa a cazurilor noi de COVID. Numarul mare de decese se menține appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

