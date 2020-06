Scădere record pe piaţa auto europeană Piata auto europeana ar urma sa inregistreze in acest an o cadere istorica de 25% din cauza pandemiei de coronavirus, a estimat Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) in noile sale prognoze publicate marti, transmite Reuters citat de agerpres. Daca in luna ianuarie ACEA miza pe o scadere limitata de 2% a pietei auto din Uniunea Europeana in 2020, dupa sase ani consecutivi de crest Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Piata auto europeana ar urma sa inregistreze in acest an o cadere istorica de 25% din cauza pandemiei de coronavirus, a estimat Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) in noile sale prognoze publicate marti, transmite Reuters. Daca in luna ianuarie ACEA miza pe o scadere limitata de…

- Scadere istorica pe piata auto europeana in 2020: - 25%. Producatorii cer stimulente la achizitie si scheme de casare, pentru a impulsiona vanzarile Piata auto europeana ar urma sa inregistreze in acest an o cadere istorica de 25% din cauza pandemiei de coronavirus, a estimat Asociatia Constructorilor…

- Piata auto europeana ar urma sa inregistreze in acest an o cadere istorica de 25% din cauza pandemiei de coronavirus, a estimat Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) in noile sale prognoze publicate marti, transmite Reuters.Citește și: Final de epoca in PNL: au picat celebrii…

- Inmatricularile de autoturisme noi in UE s-au prabusit! Scadere de peste 40% fata de anul trecut. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 52.3% in mai 2020 fata de mai 2019, atingandu-se un nivel de 581.161 unitati. Pe primele cinci luni din 2020, in UE, au fost inmatriculate…

- Economia olandeza va inregistra o scadere record pentru o perioada de pace, deoarece restricțiile au intrerupt producția și exporturile și urmeaza sa aduca șomajul la cel mai inalt nivel din ultimii ani, a declarat banca centrala olandeza luni, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Cea de-a…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat marti ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat o scadere de 78,3% in luna aprilie 2020, comparativ cu luna aprilie 2019, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de la…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat marti ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat o scadere de 78,3% in luna aprilie 2020, comparativ cu luna aprilie 2019, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de la…

- Uniunea Europeana (UE) ar putea da - in zilele urmatoare - o unda verde initiala comercializarii medicamenrtului Remdesivir drept un tratament al covid-19, a anuntat luni directorul Agentiei Europe a Medicamentului (EMA), o accelerare a punerii pe piata a acestui medicament, in contextul unei concurente…