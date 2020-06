Scadere record a vanzarilor de telefoane inteligente in 2020, din cauza pandemiei Vanzarile mondiale de telefoane mobile inteligente ar urma sa scada cu 11,9% in acest an comparativ cu anul precedent, acesta fiind cea mai mare scadere in ritm anual inregistrata vreodata, sustine firma de consultanta IDC. În ultimele sale prognoze de piaţă, publicate joi, IDC se aştepta ca în acest an să fie livrate 1,2 miliarde smartphone-uri la nivel mondial, faţă de 1,4 miliarde unităţi livrate anul trecut. Noile cifre reprezintă o revizuire semnificativă…