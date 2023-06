Stiri pe aceeasi tema

- Petrom (SNP) a anuntat ca va plati taxa pe solidaritate. Valoarea ei a fost diminuata de la cinci miliarde la aproximativ 1,5 miliarde de lei, conform Ziarului Financiar. Autoritatile calculasera o taxa de circa 5 miliarde lei, insa, dupa interventiile presedintelui Romaniei, taxa a fost diminuata semnificativ.…

- Datoria statului, aflata intr-o crestere constanta de-a lungul anilor, a trecut de pragul de 700 de miliarde de lei. Totodata, gradul de indatorare raportat la PIB a depasit nivelul de 50% si a ajuns la 50,1%, releva datele analizate de Profit.ro.Astfel, in februarie, datoria a ajuns la 706,5…

- Astfel, in februarie, datoria a ajuns la 706,5 miliarde lei (50,1% din PIB), fata de 695 miliarde lei (49,2% din PIB), in ianuarie, si 667,3 miliarde lei (47,2% din PIB), in decembrie. Nivelul de indatorare raportat la PIB depinde destul de mult de evolutia PIB nominal, de ritmul imprumuturilor, dar…

- Cresterile inregistrate de iPhone si serviciile Apple nu au fost suficiente pentru a compensa scaderile celorlalte categorii de produse, insa, chiar si asa, veniturile companiei au fost peste asteptarile analistilor. Apple a avut venituri de 94,84 de miliarde de dolari in al doilea trimestru al anului,…

- Preturile petrolului au scazut cu 4% miercuri, continuand pierderile accentuate din sesiunea anterioara, dupa decizia Rezervei Federale de a mari dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, deoarece investitorii sunt ingrijorati de sanatatea economiei SUA, transmite Reuters.Contractele…

- Plenul Camerei Deputatilor s-a reunit, marti, pentru dezbaterile de la „Ora Guvernului”, unde participa ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Dezbaterea politica a fost solicitata de Grupul parlamentar al USR si are tema: „Dezastrul incasarilor la buget din primele trei luni ale anului. Situatia ingrijoratoare…

- Grupul Audi a incheiat anul fiscal 2022 cu un rezultat record intr-un an in care compania și-a continuat ascensiunea spre a deveni lider de mobilitate premium, complet electrica. Veniturile au crescut cu 16,4%, pana la un record de 61,8 miliarde de euro, in timp ce profitul operațional a crescut cu…

- Situația economica din Moldova ar putea fi imbunatațita prin consolidarea dolarului fața de leu pina la 12, ceea ce ar scadea prețul produselor importate cu o treime, precum și soluționarea problemei livrarilor de gaze rusești mai ieftine dupa semnarea cu Gazprom a unui acord privind reglementarea datoriilor.…