- Moneda naționala s-a intarit, luni, cursul Bancii Naționale a Romaniei indicand o noua scadere pentru euro, dar și in privința dolarului, care, saptamana trecuta era la paritate cu moneda europeana. Intarirea monedei naționale vine datorita unor intrari de euro in țara. Dan Suciu, director de comunicare…

- Francul elvețian a atins marți un maxim istoric in raport cu leul, cursul de schimb calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 5,0128 lei. Este pentru prima data cand moneda a depașit valoarea de 5 lei pe unitate. Moneda a avut o creștere susținuta de la inceputul anului, in data de 3 ianuarie…

- Francul a atins vineri, 8 iulie, un nou maxim istoric in raport cu leul.Cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9986 lei/franc, mai mare cu 1,14 bani (+0,22%) fata de joi, cand un franc a fost cotat la 4,9872 de lei.In schimb, moneda nationala s-a apreciat, vineri,…

- Cursul de schimb euro-dolar a coborat marti la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani, moneda unica fiind aproape la paritate cu dolarul, ca urmare a tensiunilor de pe piata energetica provocate de razboiul din Ucraina, transmite AFP.

- Cursul valutar BNR valabil pentru vineri, 1 iulie 2022, va fi anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla in timp util cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va…

- Stim ca vara este sezonul vacantelor, si implicit al cheltuielilor.De aceea, este bine sa fim la curent cu valoarea Euro si USD, dar nu numai. Curs anuntat de BNR Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei BNR astazi, 10 iunie este de 4,9432 lei, in scadere in comparatie cu cel de joi,…

- Rubla s-a consolidat marți la niveluri nemaivazute din martie 2018, in raport cu dolarul, impulsionata de companiile care fac export și vand valuta straina pentru a plati taxe, noteaza Reuters . Moneda s-a intarit cu aproximativ 30% fața de dolar in acest an, in ciuda unei crize economice la scara larga…