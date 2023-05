Stiri pe aceeasi tema

- Au scazut vanzarile de locuințe și terenuri in Alba. Situația tranzacțiilor imobiliare, in județ și in țara, din aprilie – ANCPI Numarul tranzacțiilor imobiliare a scazut semnificativ in aprilie, fața de luna martie a acestui an, potrivit celor mai recente date prezentate de Agenția Naționala de Cadastru…

- Preturile petrolului au scazut cu 4% miercuri, continuand pierderile accentuate din sesiunea anterioara, dupa decizia Rezervei Federale de a mari dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, deoarece investitorii sunt ingrijorati de sanatatea economiei SUA, transmite Reuters.Contractele…

- Vanzarile de imobiliare, in creștere de la inceputul anului, dar in scadere comparativ cu 2022. Situația din Alba și din țara Vanzarile de imobiliare au continuat sa creasca și in martie, fața de luna anterioara, potrivit analizei efectuate de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara…

- Milioane de ucraineni au fugit din calea razboiului, iar foarte mulți s-au stabilit in Romania. Unii dintre ei și-au cumpatrat chiar locuințe, potrivit datelor transmise de Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara la solicitarea HotNews.Sub 100 de intabulari ale dreptului de proprietate…

- Romania este mai degraba o țara de tranzit pentru refugiați, lucru confirmat de numarul mic al celor care și-au cumparat locuințe, potrivit datelor transmise de Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara la solicitarea HotNews.

- S-au vandut mai puține apartamente și in februarie, nu doar in ianuarie, arata datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara. In primele doua luni din acest an s-au parafat cu 22% mai puține tranzacții fața de aceeași perioada din 2022, scrie Economica.net. Romanii nu se mai inghesuie…

- Au crescut vanzarile de locuințe și terenuri in Alba, in februarie. Situația tranzacțiilor imobiliare din țara. Date ANCPI Vanzarile de imobile in Romania au crescut, in februarie, fața de luna precedenta, potrivit datelor prezentate de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI).…

- Județul Cluj a inregistrat o scadere de 57,76% a tranzacțiilor imobiliare in luna ianuarie. Totodata, la inceput 2023 și prețurile au cunoscut o corecție.Inceputul fiecarui an este considerat de catre specialiști unul mai domol in ceea ce privește tranzacțiile imobiliare, in special luna ianuarie,…