Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Dow Jones al Bursei de la New York a incheiat ședința de joi a Bursei de la New York cu cea mai mare scadere inregistrata intr-o zi, transmit USA Today, CNN și Fox News. Și Bursa din Tokyo a inregistrat vineri scaderi masive, indicele Nikkei scazand cu 4% fața de joi, potrivit CNBC. Piețele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7789 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa marti. Dolarul american si pretul aurului continua ascensiunea si ating noi niveluri record. In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4.7808 lei, acesta fiind cel mai…

- Exporturile realizate in primele noua luni din 2019 de judetele din Regiunea Centru au fost mai mici cu aproximativ 65 milioane de euro fata de aceeasi perioada a anului anterior, in timp ce importurile au fost mai mari cu circa 136 milioane de euro, potrivit unui raport transmis AGERPRES de catre Directia…

- Coreea de Nord urmeaza sa-si inchida frontiera turistilor cu scopul de a se proteja de coronavirusul aparut in China vecina, a anuntat miercuri o agentie de voiaj, relateaza AFP, conform news.ro.Mai multe tari si-au consolidat controalele pe aeroporturi, din cauza acestei epidemii depistate…

- Rata natalitatii in China a scazut anul trecut la cel mai scazut nivel de la fondarea Republicii Populare in 1949, a transmis vineri guvernul, ceea ce accentueaza ingrijorarile privind imbatranirea populatiei, potrivit AFP.Citește și: VIDEO Viorica Dancila, intrebata de ce are imaginea ca…

- A treia zi de apreciere pentru leu. Euro continua sa scada spre 4,77 lei Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7750 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa vineri, aceasta fiind a treia zi consecutiva de scadere pentru euro, in raport cu leul. Luni,…

- La Cantina de Ajutor Social din municipiul Targoviste, numarul asistatilor s-a redus la jumatate fata de ceea ce era in Post-ul Scadere drastica a numarului de beneficiari ai Cantinei de Ajutor Social din Targoviste apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rezultatele elevilor romani la testele de evaluare PISA din 2018 au inregistrat o scadere fata de anterioarele evaluari de acest tip. Potrivit Simonei Vela, cercetator in cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei, comparativ cu ciclul anterior de testare, media internationala a inregistrat o usoara…